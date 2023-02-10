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Каррагер: «Манчестер Сити» не похож на команду, способную побеждать в каждом матче

Каррагер: «Манчестер Сити» не похож на команду, способную побеждать в каждом матче
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что «Арсенал» сможет завоевать титул чемпиона английской Премьер-лиги, а «Манчестер Сити» находится не в лучшей своей форме.

«Считаю, что «Арсенал» выиграет титул Премьер-лиги, потому что не уверен, что «Ман Сити» сможет вернуться к своей лучшей форме. Чем дольше «горожане» будут такими, тем больше передышки получит «Арсенал». Тот гандикап, который сейчас есть у «Арсенала», довольно значителен. Я думаю, что они смогут его удержать.

Когда вы смотрите на «Сити» то не думаете, что они способны выиграть каждую игру. Непохоже, что они сейчас находятся в хорошей форме. «Арсенал» имеет действительно комфортное положение», — приводит слова Каррагера издание Metro.

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