Карпин рассказал о диалоге с футболистами перед матчем с Хорватией

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как боролся со страхом в национальной команде, когда только возглавил её.
«Ну чего бояться? Я это передаю футболистам. Перед игрой с Хорватией говорю им: «Ну что случится? Вы играли в сборной, проигрывали на Евро и на чемпионате мира, что с вами случилось? Дома будете так же получать деньги в клубах, покупать квартиры и машины, все живы и здоровы» — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Отметим, что в той игре сборная России уступила Хорватии. Сборная России набрала 22 очка и завершила квалификацию на ЧМ-2022 на втором месте в группе H отборочного турнира. Хорватия благодаря победе поднялась на первое место. Россияне должны были сыграть в стыковых матчах за право выступления в финальной стадии чемпионата мира, однако на них был наложен бан.
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