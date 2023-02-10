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Коул: Мудрик напоминает мне Роббена

Коул: Мудрик напоминает мне Роббена
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Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул высказался об игре вингера синих Михаила Мудрика.

«Мудрик будет топ-игроком для клуба. Его отличные ноги будут запутывать соперника и дарить зрителям восторг.

По манере он похож на Арьена Роббена. Я думаю, что он будет становиться всё лучше, так что «Челси» вовремя его купил. Переход из УПЛ в АПЛ – это большой скачок, нужно дать ему время на освоение», – цитирует Коула Metro.

Мудрик впервые появился в футболке «Челси» на поле на 55-й минуте игры с «Ливерпулем», заменив англичанина Льюиса Холла. За свою игру украинец удостоился похвалы со стороны некоторых экспертов, однако не сумел отметиться результативными действиями. Отметим, что «Челси» заплатил за Мудрика донецкому «Шахтёру» € 100 млн с учётом бонусов.

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