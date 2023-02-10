Карпин рассказал, как справился с массовым отъездом легионеров из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как справился с массовым отъездом легионеров из клуба весной прошлого года. Тогда команду покинули Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Понтус Альмквист, Армин Гигович и другие футболисты.

«Мне помогло то, что я в тот момент не работал в «Ростове». Когда легионеры уехали, я был в сборной, а потом пришёл в новую команду. Они уезжают – и я прихожу, и для всех это новое – и для меня, и для них.



Поэтому у меня не было такого перехода. Мне трудно сказать, как было бы при мне. Хотя был пандемийный сезон, когда мы проиграли «Маккаби» в квалификации, потом ушли восемь человек», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».