Карпин рассказал, как справился с массовым отъездом легионеров из «Ростова»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как справился с массовым отъездом легионеров из клуба весной прошлого года. Тогда команду покинули Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Понтус Альмквист, Армин Гигович и другие футболисты.
«Мне помогло то, что я в тот момент не работал в «Ростове». Когда легионеры уехали, я был в сборной, а потом пришёл в новую команду. Они уезжают – и я прихожу, и для всех это новое – и для меня, и для них.
Поэтому у меня не было такого перехода. Мне трудно сказать, как было бы при мне. Хотя был пандемийный сезон, когда мы проиграли «Маккаби» в квалификации, потом ушли восемь человек», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
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