Роналду прокомментировал покер и 500-й гол в национальных чемпионатах

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свой покер в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» (4:0).

«Прекрасное чувство, что я забил 4 гола и достиг 500 голов в чемпионатах при очень солидной победе команды», — написал Роналду в своём «твиттере».

Отметим, в этом матче Роналду удалось забить свой 500-й гол в национальных чемпионатах.

Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость Криштиану оценивается в € 20 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив 5 голов.

Какие рекорды Роналду может побить Месси