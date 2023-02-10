Гендиректор Суперлиги: проект не умрёт без клубов АПЛ

Генеральный директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт считает, что проект выживет и без клубов АПЛ.
«Наш проект не зависит от одного региона. Я ничего не исключаю. Мы бы хотели, чтобы у нас получился лучший европейский турнир. Но если одна страна или футбольная ассоциация, лига, не сможет присоединиться к нам, то наш проект не умрёт», — приводит слова Райхарта Sky Sports.
Напомним, весной 2021 года 12 клубов («Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Реал» Мадрид) объявили о создании Суперлиги. Спустя 48 часов большинство клубов вышли из неё под давлением общественности, в её составе остались лишь «Барса», «Реал» и «Ювентус».
Ранее Европейская ассоциация футбольных клубов (ECA) сделала заявление на фоне новой информации о создании Европейской Суперлиги.
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