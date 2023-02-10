Французский журналист: Месси и Неймар перегорели, Мбаппе — единственное оружие «ПСЖ»

Французский журналист Даниэль Риоло недоволен игрой нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара.
«Мы знаем, что Мбаппе – это единственное оружие «ПСЖ». люди не всегда хотят это слышать, но есть только он. Всё, что мы видим от «ПСЖ», все недостатки, на которые мы указываем всю неделю – это два нападающих Неймар и Месси, которые перегорели. Они способны на вспышку, но в них ничего не осталось», — приводит слова Риоло RMC Sport.
Напомним, ранее «ПСЖ» проиграл «Марселю» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции.
Ранее сообщалось, что Мбаппе и Месси могут пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который запланирован на 14 февраля. До этого, 11 февраля, «ПСЖ» предстоит сыграть с «Монако» в чемпионате Франции.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»:
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