Мбаппе надеется попасть в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе надеется попасть в заявку команды на матч Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает Le Parisien. По информации источника, игрок продолжает работу над восстановлением от травмы левого бедра, однако на попадание в стартовый состав не надеется.



Футболист хотел бы попасть в заявку и выйти на поле хотя бы ненадолго, чтобы помочь команде в случае необходимости.



Мбаппе получил травму двуглавой мышцы левого бедра 1 февраля во время матча французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). В «ПСЖ» сообщили, что восстановление Мбаппе займёт около трёх недель. Первый матч «Баварии» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля.

Ранее наставник «Баварии» Юлиас Нагельсман сказал, что сомневается в информации о сроках восстановления Мабппе и не верит, что игрок пропустит матч с «Баварией».