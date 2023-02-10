Валерий Овчинников: Кержакова испугались так называемые президенты футбольных клубов

Известный российский и советский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о назначении российского специалиста Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

«Лучше Кипр, чем сидеть и ждать. Пауза немножко затянулась. На удивление. Думаю, что Кержакова просто испугались так называемые президенты футбольных клубов. Боятся, что с ним не сладят. Возможно, «Нижний Новгород» что-то сделал Кержакову в его карьере. В частных беседах могли звонить и спрашивать по поводу Кержакова. Может, кто-нибудь сказал какую-то гадость, которой даже не было. Я немного знаю. Там все было нормально.», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Ранее Кержаков в качестве главного тренера работал в «Томи» и «Пари НН».