Массажист «Балтики» рассказал, как по ходу матча с «Пюником» экстренно стал арбитром

Массажист «Балтики» Игорь Раков рассказал, как по ходу контрольного матча с армянским «Пюником» (2:0) экстренно стал арбитром — главный судья встречи получил травму во время первого тайма. Арбитра заменил один из линейных ассистентов, а сотрудник «Балтики» заменил его на бровке.



«Для меня это обычный опыт, я бывший арбитр второй категории. Наш футболист Максим Кузьмин получил ушиб, я его провёл раздевалку, положил лёд. Прихожу обратно на поле, а Сергей Николаевич Игнашевич кричит: «Игорь Олегович, давай, надо вспомнить былое, посудить на линии». Я мог и в поле отсудить, знаю все трактовки, для меня это не впервые. Во время массажа я тоже судил, я являюсь воспитанником школы арбитра в республики Мордовии, мой учитель – Александр Анатольевич Егоров, а руководителем школы является Евгений Буланов, действующий арбитр ФНЛ. Помимо своей профессиональной деятельности массажиста, чем я уже занимаюсь порядка восьми лет, я ещё повторяю правила, в судействе я не левый так скажем.



Вообще не было волнения, спокойно всё было. Я не судил первую или вторую лигу, но чемпионат Мордовии я судил много игр, также работал в мини-футболе. Я являюсь лучшим судьей в Мордовии по мини-футболу.



Арбитр судит хорошо, когда его не видно, сегодня всё что было, я показал, не было никаких нареканий ни с какой команды, самое главное без серьёзных травм. Гол с углового? Мяч полностью пересёк лицевую линию, поэтому был угловой удар, игрок не успел, он даже не касался проекции мяча.



Не было эпизодов, где мне пришлось тяжело принимать решения. Был формат три тайма по 45 минут, я на 36 минуте вышел первого тайма и отсудил больше ста минут. Всё прошло спокойно слава богу. В судейство на профессиональный уровень я не вернусь точно.



Почему я массажист, а не арбитр? Так жизнь сложилась, Господь распределил так, что я занялся массажем. Развиваюсь, стараюсь, езжу на стажировки, но, честно говоря, лишний вес у меня. Если надо будет ещё, могу посудить, но я сконцентрирован на работе массажиста. Мне это нравится, я люблю свою работу.



Стычка с Кашчеланом? Дружеское объятие, мы с ним так общаемся, все хорошо, чисто для атмосферы. Мы с ним в хороших отношениях», — приводит слова Ракова Metaratings.