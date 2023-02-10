Воспитанник «Краснодара» перешёл в клуб из третьего дивизиона Аргентины

Клуб третьего дивизиона Аргентины «Соль де Майо» подтвердил подписание воспитанника «Краснодара» Александра Лузина, а также двух сербских игроков, которые будут бороться за повышение.
Команда представила в своих социальных сетях трёх футболистов: сербского вратаря Желько Кузьмича, пришедшего из клуба «Раднички», выступающего в Суперлиге Сербии. Кроме того, клуб подписал его соотечественника Лазаря Еровича.
Третьим пополнением в это трансферное окно стал российский защитник Александр Лузин, который выступал за «Штадл-Паура» в Австрии. Футболист является воспитанником «Краснодара» и покинул клуб в 2015 году. Также игрок провёл часть карьеры в Чехии и Словакии.
В текущем сезоне за австрийский клуб футболист провёл 12 игр и один раз был удалён с поля.
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