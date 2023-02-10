Дмитрий Кириченко: чемпионат Ирана интенсивнее российского

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко прокомментировал различия в иранском и российском футболе.
«Местный чемпионат интенсивнее, чем в России. Если смотреть глобально, а не конкретные матчи. У них это заложено генетически – много высоких, сильных, выносливых футболистов. Спортивная нация. Может, где-то не хватает мастерства», — сказал Кириченко беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в конце ноября 2022 года. Ранее с этим специалистом Кириченко работал в «Ростове», иранском «Тракторе» и казахстанском «Кайрате».
«Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России. В активе команды 25 очков в 17 играх. Следующий матч в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ сочинцы проведут со «Спартаком» сегодня, 10 февраля.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»
- 10 февраля 2023
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