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Араз Озбилиз: Артём Дзюба сможет показать себя в РПЛ

Араз Озбилиз: Артём Дзюба сможет показать себя в РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Араз Озбилиз высказался о перспективах российского нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы вновь заиграть в Российской Премьер-Лиге.

«Почему Дзюба не заиграл в Турции? Не знаю. Например, Салах тоже не играл в «Челси», а в «Ливерпуле» стал мировой звездой. Поэтому тяжело сказать, много факторов.

Думаю, Дзюба сможет показать себя в РПЛ. Сейчас футболисты более профессиональные, чем раньше, и играют дольше. После большого перерыва будет тяжело, но качества у Дзюбы есть», – приводит слова Озбилиза Sport24.

Дзюба начинал текущий сезон в турецком «Адана Демирспор», однако покинул клуб в ноябре 2022 года. С «Локомотивом» нападающий подписал контракт до конца сезона-2022/2023.

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