Президент Ла Лиги запретил «Реалу» и «Барселоне» участвовать в собраниях по ТВ-правам

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас запретил «Реалу» и «Барселоне» участвовать в собраниях по ТВ-правам из-за Суперлиги, сообщает Voz Pópuli.
Ранее стал известен новый проект Суперлиги, который предусматривает отсутствие постоянных членов, формат из нескольких дивизионов с участием от 60 до 80 клубов, при этом каждая команда будет проводить минимум 14 матчей за сезон и продолжит играть в своей национальной лиге. Идею создания Суперлиги, как и прежде, лоббируют «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
По данным источника, Тебас принял это решение незадолго до новостей о новом формате Суперлиги. Он сделал это при поддержке других клубов и по рекомендации своего отдела комплаенса, консалтинговой компании KPMG, которая представила прогноз влияния Суперлиги Европы, и испанской юридической фирмы Uría Menéndez.
Согласно экспертизе KPMG, проект Суперлиги нанесёт серьёзный ущерб стоимости телевизионных прав клубов Ла Лиги, не участвующих в Суперлиге: обесценит стоимость ТВ-прав на 10% внутри Испании и на 25% на международном уровне.
- 10 февраля 2023
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