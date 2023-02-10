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Агент Мантуана прокомментировал будущее бразильца в «Зените»

Агент Мантуана прокомментировал будущее бразильца в «Зените»
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Агент бразильского полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос о будущем его клиента в РПЛ.

«Точно ли летом уйдёт Мантуан? Ничего ещё не решено. Возможны разные варианты», — приводит слова Гарсии Sport24.

Мантуан присоединился к «Зениту» летом 2022 года, перейдя в команду на правах аренды из «Коринтианса». Недавно стало известно, что бразилец доиграет текущий сезон в «Зените».

Бразильский футболист провёл за российскую команду 18 матчей в текущем сезоне, забил три гола и записал на свой счёт одну результативную передачу.

«Зенит» располагается на первом месте турнирной таблицы РПЛ с 42 набранными очками. Следующий матч подопечные Сергея Семака сыграют с «Араратом-Армения».

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