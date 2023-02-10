Габулов рассказал, как относится к тренерам, которые не играли в футбол

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о своём отношении к тренерам, которые не играли в футбол на профессиональном уровне.

«Лично я спокойно отношусь к специалистам, которые не играли в футбол. Все зависит от индивидуальных возможностей. Насколько тренер склонен к прогрессу и насколько погружен во все нюансы подготовки управления командой, коллективом и футболистами», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

Напомним, после 17 сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35) под руководством Валерия Карпина.