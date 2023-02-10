Вратарь «Зенита» Васютин: желаю Дзюбе успехов во всех играх, кроме матчей с нами
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин пожелал удачи своему бывшему одноклубнику нападающему Артёму Дзюбе, перешедшему в московский «Локомотив» на правах свободного агента.
«Новый клуб Артёма Дзюбы? Желаю ему успехов во всех играх, кроме как матчей с нами», — сказал Васютин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Контракт 34-летнего Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до июня 2023 года. Текущий сезон российский нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор», однако расторг контракт с командой в ноябре 2022 года, сыграв за прошлый клуб всего четыре матча в чемпионате Турции, забив один мяч и не сделав результативных передач. За «Локомотив» Дзюба будет выступать под седьмым номером.
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