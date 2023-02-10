Ачерби: я победил рак и перешёл в «Интер». Теперь моя цель — Лига чемпионов

Защитник «Интера» Франческо Ачерби, выступающий за миланский клуб на правах аренды из римского «Лацио», рассказал о своих целях в составе «нерадзурри» и выразил желание остаться в составе своей текущей команды на постоянной основе.
«Я победил раковую опухоль и перешёл в «Интер». Теперь моя цель — Лига чемпионов. Мы хотим удивить в Европе. Я хотел бы остаться в «Интере», но об этом можно будет говорить не раньше августа… После поражения от «Ромы» в октябре мы выиграли 10 из 13 матчей, и мы стремимся к дальнейшему совершенствованию», — приводит слова Ачерби La Gazzetta dello Sport.
35-летний Ачерби сыграл за «Интер» 22 матча в текущем сезоне во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом.
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- 10 февраля 2023
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