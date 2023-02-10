Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Усиление не помешает в каждую линию». Кириченко — о трансферах «Сочи»

«Усиление не помешает в каждую линию». Кириченко — о трансферах «Сочи»
Комментарии

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о возможных трансферах клуба.

«Достаточно ли сейчас трёх нападающих? Можно ещё посчитать Жоаозиньо – тоже больше атакующий футболист. Скажу коротко, усиление нам не помешает в каждую линию. И мы этим занимаемся», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в начале января. Команда Бердыева возобновит сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги матчем с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта, начало игры — в 19:30 мск. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

«В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию «В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023