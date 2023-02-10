«Усиление не помешает в каждую линию». Кириченко — о трансферах «Сочи»
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Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о возможных трансферах клуба.
«Достаточно ли сейчас трёх нападающих? Можно ещё посчитать Жоаозиньо – тоже больше атакующий футболист. Скажу коротко, усиление нам не помешает в каждую линию. И мы этим занимаемся», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в начале января. Команда Бердыева возобновит сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги матчем с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта, начало игры — в 19:30 мск. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:
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