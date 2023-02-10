Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эльмир Набиуллин покинул «Пари Нижний Новгород»

Эльмир Набиуллин покинул «Пари Нижний Новгород»
Комментарии

Российский полузащитник Эльмир Набиуллин завершил выступления за ФК «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

27-летний Набиуллин провёл за нижегородский клуб 13 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.

«ФК «Пари НН» благодарит Эльмира за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 19 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42). «Пари Нижний Новгород» возобновит сезон кубковым матчем с санкт-петербургской «Звездой». Встреча состоится 27 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 14:30 по московскому времени.

Новость по теме
Денис Глушаков близок к подписанию контракта с «Пари НН» до конца сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023