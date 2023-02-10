Эльмир Набиуллин покинул «Пари Нижний Новгород»
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Российский полузащитник Эльмир Набиуллин завершил выступления за ФК «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
27-летний Набиуллин провёл за нижегородский клуб 13 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.
«ФК «Пари НН» благодарит Эльмира за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.
Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 19 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42). «Пари Нижний Новгород» возобновит сезон кубковым матчем с санкт-петербургской «Звездой». Встреча состоится 27 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 14:30 по московскому времени.
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