Эльмир Набиуллин покинул «Пари Нижний Новгород»

Российский полузащитник Эльмир Набиуллин завершил выступления за ФК «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

27-летний Набиуллин провёл за нижегородский клуб 13 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.

«ФК «Пари НН» благодарит Эльмира за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 19 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42). «Пари Нижний Новгород» возобновит сезон кубковым матчем с санкт-петербургской «Звездой». Встреча состоится 27 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 14:30 по московскому времени.