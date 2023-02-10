Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» и молодёжка «Спартака» объявили составы на товарищеский матч

«Крылья Советов» и молодёжка «Спартака» объявили составы на товарищеский матч
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и молодёжная команда московского «Спартака». Игра пройдёт в рамках подготовки команд к возобновлению сезона после зимней паузы.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Загородников, Рассказов, Коваленко, Соколов, Чиркович, Хлусов, Асайдулин, Цыпченко.

Молодёжная команда «Спартака»: Фадеев, Петин, Бозов, Данилов, Крашевский, Курошев, Ишутин (к), Гунько, Гайдук, Рощин, Быковский.

Напомним, после 17 сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35) под руководством Валерия Карпина.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023