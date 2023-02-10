«Крылья Советов» и молодёжка «Спартака» объявили составы на товарищеский матч

Сегодня, 10 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и молодёжная команда московского «Спартака». Игра пройдёт в рамках подготовки команд к возобновлению сезона после зимней паузы.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Загородников, Рассказов, Коваленко, Соколов, Чиркович, Хлусов, Асайдулин, Цыпченко.

Молодёжная команда «Спартака»: Фадеев, Петин, Бозов, Данилов, Крашевский, Курошев, Ишутин (к), Гунько, Гайдук, Рощин, Быковский.

Напомним, после 17 сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35) под руководством Валерия Карпина.