Васютин: на данный момент капитаны «Зенита» — это Дуглас Сантос и Михаил Кержаков

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин рассказал, кто является капитаном сине-бело-голубых на данный момент. Он выделил двух кандидатов на капитанскую повязку — Дугласа Сантоса и Михаила Кержакова.
«Кто будет капитаном «Зенита»? На данный момент у нас это Дуглас Сантос и Миша Кержаков. У Миши есть лидерские качества, подкреплённые временем и опытом», — сказал Александр Васютин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, после 17 сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35) под руководством Валерия Карпина.
- 10 февраля 2023
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