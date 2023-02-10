«Результат всегда превалирует. Красота — понятие относительное». Кириченко о целях «Сочи»

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказал мнение, что результат превалирует над красотой футбола.

«Результат всегда превалирует. Можно бесконечно рассуждать обо всём остальном, но с тренеров всегда спрашивают именно это. Конечно, хочется достигать его за счёт качественного футбола. Но, учитывая реалии, важно занимать и высокое место в таблице. Красота футбола – это понятие относительное.



Реально ли занять место в топ-5? Да», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в начале января. Команда Бердыева возобновит сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги матчем с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта, начало игры — в 19:30 мск. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.



Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»: