Защитник «Зенита» Чистяков подвёл итоги товарищеского матча с «Урарту»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил результат товарищеского матча с армянским «Урарту» (1:0).

«Чувствовалось, что соперник хороший. Можно сравнить разве что с «Уралом» по уровню сопротивления. «Урарту» я немного знаю, пусть и со времени моей игры в Армении прошло много времени. Так что здесь осталось минимум народу. Но чемпионат мне знаком. Сейчас все играют в футбол на хорошем уровне. Никто не боится, грамотно выходят из обороны. Много иностранцев. Команда на ходу. Борется за еврокубки. Мы ещё сами втягиваемся. Вторая игра по 90 минут, но ещё нужно набирать.



Большая работа проделана. Процентов на 60-70 готовы. На первом сборе было много тренировочного процесса. Не так много времени осталось до первого официального матча. Держим это в голове. Но у нас ещё будет несколько матчей. Важно провести их правильно, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.