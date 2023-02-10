Кобби Майну подписал новый долгосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед»
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17-летний английский полузащитник, воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Футболист принимал участие в различных турнирах в сезоне-2022/2023, дебютировав в Кубке английской лиги в четвертьфинальном матче с «Чарльтон Атлетик» (3:0). Встреча состоялась 10 января. Он провёл на поле 60 минут. Во второй раз Майну вышел на поле в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» (3:1). Он также был включён в заявку команды на шесть матчей Премьер-лиги.
Полузащитник, присоединившийся к клубу в возрасте девяти лет, выступал за сборную Англии до 18 лет.
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