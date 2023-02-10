Дмитрий Гунько: «Спартак» может побороться за золото в РПЛ

Бывший тренер структуры московского «Спартака», а ныне возглавляющий армянский «Урарту», Дмитрий Гунько высказался о работе красно-белых на зимних тренировочных сборах.



«Закрытость «Спартака»? Возможно, это помогает сфокусироваться. В любом случае мы видим, что они тренируют в контрольных играх. И увидим в первых турах чемпионата. Футболисты сосредоточены на работе — это хорошо. Вероятно, сам Абаскаль тоже хочет сконцентрироваться на работе. Может, это хорошо.



«Спартак» может побороться за золото в РПЛ. Надеюсь увидеть 13 интереснейших туров. Но «Зенит» является фаворитом. Слишком много должно сложиться, чтобы они потеряли очки», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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