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Дзюба и Смольников провели первую тренировку в «Локомотиве»

Дзюба и Смольников провели первую тренировку в «Локомотиве»
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Нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников провели первую тренировку в составе московского «Локомотива». Железнодорожники сегодня, 10 февраля, начали третий зимний тренировочный сбор в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива»

Дзюба и Смольников пополнили состав «Локомотива» в среду, 8 февраля. Оба футболиста подписали контракты с московской командой до конца сезона-2022/2023.

Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Он стал свободным агентом, покинув клуб в ноябре 2022 года. Первую часть сезона-2022/2023 Игорь Смольников провёл в московском «Торпедо». Защитник является воспитанником академии «Локомотива».

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