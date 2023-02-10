Васютин — о «Волга» — «Зенит»: качество поля от нас не зависит. Где скажут, там и сыграем

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин высказался о контрольной встрече с армянским «Урарту» (1:0) и поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с ульяновской «Волгой». Кубковая встреча состоится 25 февраля. Начало игры — в 14:30 мск.

«Наш соперник по контрольному матчу — хорошая и организованная команда. Думаю, была равная игра. Непросто. Главное, добились объёма. Многие сыграли по 90 минут. А по качеству будем разбирать. Думаю, можно и получше. Но мы на верном пути.



Игра в Ульяновске? Время подготовиться у них ещё есть. Качество поля от нас не зависит. Где скажут, там и сыграем», — сказал Васютин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.