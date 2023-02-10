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«Как был топовым тренером, так им и остаётся». Кириченко — о Бердыеве

«Как был топовым тренером, так им и остаётся». Кириченко — о Бердыеве
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Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о российском специалисте Курбане Бердыеве, который возглавляет тренерский штаб клуба.

«То, что с ним навсегда – это требовательность. В остальном мы все меняемся. Какие-то вещи заставляют по-новому взглянуть на что-то. Но Бердыев как был топовым тренером, так таковым и остаётся. Курбану Бекиевичу по-прежнему всё интересно. Он спрашивает не только с футболистов, ассистентов, но и с самого себя. Это помогает ему держать уровень», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Курбан Бердыев и Дмитрий Кириченко ранее работали в иранском «Трактор Сази».

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

«В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию «В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию
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