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Кириченко: в ресторане в Иране отдавали десятую часть того, что могли заплатить в Москве

Кириченко: в ресторане в Иране отдавали десятую часть того, что могли заплатить в Москве
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Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко рассказал о жизни в Иране.

«Я не могу сказать, что у меня был какой-то быт. Мы же в основном жили на базе – «Трактор» одна из немногих команд, у которых она есть. Не было такого, что я каждый день выбирался в город, варился в местной жизни. Футбол практически круглосуточный.

Ходили разве что в местные рестораны. Конечно, немного проникся колоритом. Люди там очень эмоциональные. Жизнь гораздо дешевле. Условно могли поехать 8-10 человек в ресторан, а отдавали десятую часть того, что могли заплатить в той же Москве. Жизнь дешёвая, соответственно не самая богатая. Понятно, что большинство если не нищенствует, то живёт очень скромно», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

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