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«Крылья Советов» обыграли молодёжку «Спартака» в товарищеском матче

«Крылья Советов» обыграли молодёжку «Спартака» в товарищеском матче
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Сегодня, 10 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились самарские «Крылья Советов» и молодёжная команда московского «Спартака». Игра проходила в рамках подготовки команд к возобновлению сезона после зимней паузы и завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 3:1.

В составе самарской команды забивали Тоцкий, Хлусов и Цыпченко. За молодёжку красно-белых отличился Гайдук.

Напомним, после 17 сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35) под руководством Валерия Карпина.

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