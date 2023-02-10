Защитник «Зенита» Чистяков: хочу, чтобы у Дзюбы получилось

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал подписание контракта российского нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом».
«Что пожелаю Дзюбе? Успехов. Мы все знаем, какой он парень и футболист. Надеюсь, у него всё получится. Во всех матчах, но не с нами.
Я знаю его амбиции. Его отношение к футболу. Поэтому, честно скажу, хочу, чтобы у него получилось», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Дзюба был представлен в качестве игрока «Локомотива» в среду, 8 февраля. Футболист подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2022/2023. Сегодня, 10 февраля, Дзюба провёл первую тренировку на сборах «Локомотива». Ранее Артём выступал в турецком «Адана Демирспор». Он стал свободным агентом, покинув клуб в ноябре 2022 года.
- 10 февраля 2023
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