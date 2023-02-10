Феликс рассказал об общении с главным тренером «Челси» Поттером

Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс рассказал об общении с главным тренером синих Грэмом Поттером, отметив, что считает английского специалиста очень хорошим человеком и профессионалом.
«В один из моих первых дней здесь Поттер пригласил меня в тренерскую. Мы говорили о его идеях игры, о роли, которую он придумал для меня. Он объяснил мне, как играет команда, что и как они делают.
Мне действительно понравилось, как он общался со мной. Он очень хороший человек и отличный тренер», — приводит слова Феликса AS.
Феликс присоединился к «Челси» в зимнее трансферное окно, перейдя из мадридского «Атлетико» на правах аренды. Португалец дебютировал за лондонцев, но был удалён в первом же матче за новый клуб.
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