Писарский рассказал, чем завершилась история с украденным голом Марина

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, чем завершилась история с голом полузащитника Химми Марина в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Факел» (4:1). Марин добил мяч, который после удара Писарского пяткой уже катился в ворота. Писарский первую часть сезона-2022/2023 провёл в «Оренбурге».
«Если честно, я злился на него, но после свистка меня отпустило. Мы выиграли, а это самое главное. С Марином после игры обнялись и посмеялись. Все остались в хороших отношениях. В игре я не совсем красиво себя повёл, но люди не знали всей ситуации после матча. В первые секунды после каких-то событий в жизни не всегда адекватно реагируешь, но потом время проходит. С тем же Марином просто повеселились потом. На месте Марина я бы так же поступил, скорее всего. Так что никаких обид и недопониманий между нами не было», — приводит слова Писарского Metaratings.
- 10 февраля 2023
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