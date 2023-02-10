Месси вернётся к тренировкам в составе «ПСЖ» после травмы за сутки до матча с «Баварией»

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси вернётся к тренировкам с основным составом команды в понедельник, 13 февраля.

«Лионель Месси, получивший травму подколенного сухожилия в матче с «Марселем», останется под наблюдением медицинского штаба в течение 48 часов. Его возвращение к тренировочному процессу запланировано на понедельник», — гласит официальное заявление «ПСЖ», опубликованное на сайте клуба.

Таким образом, Месси точно пропустит матч французской Лиги 1 с «Монако», который состоится завтра, 11 февраля, и вернётся к тренировкам за сутки до первой игры с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов, которая пройдёт 14 февраля в Париже.

В пяти матчах Лиги чемпионов текущего сезона Месси забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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