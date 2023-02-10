Камоцци: Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубков

Франко Камоцци, советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на перспективу возрождения идеи по созданию Суперлиги. По его мнению, новый турнир может стать для российских клубов хорошей альтернативой на фоне отстранения от еврокубков.

«Думаю, эти подвижки вызваны монополией УЕФА. Мы говорим о финансовом фэйр-плей и футбольном шоу, тогда как УЕФА устраивает всё больше матчей во всех континентальных турнирах. Поэтому клубы должны покупать игроков и платить всё больше и больше. Но УЕФА уповает на стабильность в футболе… Это просто грязная игра, навязанная УЕФА.



Я не знаю, реально ли участие российских клубов в данном турнире. Возможно, Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Ювентус» и «Барселона» намерены возродить проект Суперлиги и сделать из неё альтернативу Лиге чемпионов.