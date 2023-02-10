В «Пари НН» прокомментировали подписание Дениса Глушакова

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Денис – опытный футболист, который непременно должен усилить нашу команду. Мы рады, что Глушаков станет частью нашего клуба. В «Пари НН» собраны молодые ребята, которым важна помощь и поддержка со стороны таких больших профессионалов. Думаю, и в игре, и в тренировочном процессе у него будет чему поучиться. Уверен, Глушаков поможет нам в решении поставленных на сезон задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную. Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнёров по команде. Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», — приводит слова Измайлова пресс-служба «Пари НН».
- 10 февраля 2023
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