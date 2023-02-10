Кузяев отказывается от нового контракта с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу

Полузащитник Далер Кузяев не хочет продлевать контракт с «Зенитом», потому что хочет уехать в европейский чемпионат. Об этом «Чемпионату» сообщил, источник знакомый с ситуацией.



«Контракт Далера с «Зенитом» истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока. Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ пять. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Кузяев и «Зенит» не могут достичь договорённости о новом контракте. Действующее соглашение Кузяева истекает в конце текущего сезона.