Источник: «Спартак» рассматривает вариант ухода Классена в аренду

22-летний защитник «Спартака» Леон Классен может покинуть московскую команду в зимнее трансферное окно. Красно-белые рассматривает вариант ухода Классена в аренду, чтобы футболист мог получать больше игровой практики, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Спартак» сомневается в целесообразности ухода Классена из-за возможного уменьшения глубины состава. Если же клуб всё-таки отдаст Леона в аренду, то соглашение не будет предусматривать опцию полноценного выкупа.

Напомним, Леон Классен пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. Ранее он выступал за австрийский «Тироль» и ряд немецких команд. В сезоне-2022/2023 Классен провёл за «Спартак» семь матчей в Российской Премьер-Лиге и пять игр в Кубке страны.