Состоялась жеребьёвка матчей 1/4 и 1/2 финала женской Лиги чемпионов
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Состоялась жеребьёвка матчей четвертьфинала и полуфинала женской Лиги чемпионов текущего сезона. Матчи четвертьфиналов состоятся 21-22 и 28-29 марта, полуфиналов — 22-23 и 29-30 апреля.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
«Бавария» (Германия) — «Арсенал» (Англия);
«Лион» (Франция) — «Челси» (Англия);
«Рома» (Италия) — «Барселона» (Испания);
«ПСЖ» (Франция) — «Вольфсбург» (Германия).
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
«ПСЖ»/«Вольфсбург» — «Бавария»/«Арсенал»;
«Лион»/«Челси» — «Рома»/«Барселона».
Финал женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Эйндховене, Нидерландах, 3 июня. Действующим обладателем титула является «Лион», который также является самым титулованным клубом в истории турнира.
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