Состоялась жеребьёвка матчей 1/4 и 1/2 финала женской Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка матчей четвертьфинала и полуфинала женской Лиги чемпионов текущего сезона. Матчи четвертьфиналов состоятся 21-22 и 28-29 марта, полуфиналов — 22-23 и 29-30 апреля.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

«Бавария» (Германия) — «Арсенал» (Англия);

«Лион» (Франция) — «Челси» (Англия);

«Рома» (Италия) — «Барселона» (Испания);

«ПСЖ» (Франция) — «Вольфсбург» (Германия).

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«ПСЖ»/«Вольфсбург» — «Бавария»/«Арсенал»;

«Лион»/«Челси» — «Рома»/«Барселона».

Финал женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Эйндховене, Нидерландах, 3 июня. Действующим обладателем титула является «Лион», который также является самым титулованным клубом в истории турнира.