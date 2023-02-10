«Спартак» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 10 февраля, в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встретятся московский «Спартак» и «Сочи». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), где команды проходят подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
Напомним, в первом матче «Спартак» обыграл ростовчан в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:1 — пен.), во втором — разгромил «Краснодар» со счётом 4:0. «Сочи» в 1-м туре уступил «Краснодару» (0:1), во втором — разгромил «Ростов» (3:0).
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Сочи» (25) — на девятом месте в таблице.
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