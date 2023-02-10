Сперцян: мечта — начать и закончить карьеру в «Краснодаре», как Тотти в «Роме»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о мечте закончить карьеру в стане «быков». По словам Сперцяна, он хочет быть для «Краснодара», как Франческо Тотти для «Ромы».
«В детстве, конечно, я смотрел Лигу чемпионов, чемпионат мира. Мечтал об этом. Когда попал в «Краснодар», появилась мечта одна.
Мечта появилась начать и закончить карьеру здесь. Как Тотти, допустим. Я видел, как в меня верили, и я сам верил, что это возможно. Дальше посмотрим, как будет», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара», а также игроком интересуется ряд других европейских клубов.
- 10 февраля 2023
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