«Химки» объявили о подписании сербского защитника Николы Антича

Сербский защитник Никола Антич стал игроком подмосковных «Химок». Контракт с футболистом рассчитан на 1,5 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

29-летний защитник перешёл в «Химки» из солигорского «Шахтера». В составе белорусского клуба Никола провёл 121 встречу, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.



«Футбольный клуб «Химки» приветствует Антича и желает успешной игры за красно-чёрных», — написано в заявлении подмосковного клуба.

Напомним, ранее состав «Химок» пополнили бразильцы Лео Андраде и Маркос Гильерме, а также сербский защитник Петар Голубович.

Красно-чёрные завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков после 17 матчей.