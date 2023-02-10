«Химки» объявили о подписании сербского защитника Николы Антича
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Сербский защитник Никола Антич стал игроком подмосковных «Химок». Контракт с футболистом рассчитан на 1,5 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
29-летний защитник перешёл в «Химки» из солигорского «Шахтера». В составе белорусского клуба Никола провёл 121 встречу, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.
«Футбольный клуб «Химки» приветствует Антича и желает успешной игры за красно-чёрных», — написано в заявлении подмосковного клуба.
Напомним, ранее состав «Химок» пополнили бразильцы Лео Андраде и Маркос Гильерме, а также сербский защитник Петар Голубович.
Красно-чёрные завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков после 17 матчей.
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