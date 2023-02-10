Глушаков: финансы в «Пари НН»? На бензин будут давать — уже хорошо

Новичок «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков высказался по поводу финансовой составляющей его сотрудничества с нижегородским клубом.
«Финансовый вопрос не был самым главным? Верно. На бензин будут давать — уже хорошо (смеётся). Я хочу играть и получать удовольствие. А уже в конце сезона сядем и поговорим, в контракте есть свои опции», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
36-летний Глушаков первую часть сезона провёл в подмосковных «Химках». Он сыграл 19 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.
- 10 февраля 2023
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