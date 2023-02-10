Андреа Пирло: Криштиану Роналду — икона мирового футбола

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, ныне возглавляющий турецкий «Фатих Карагюмрюк», назвал своего экс-подопечного Криштиану Роналду иконой мирового футбола.

«Мне было легко работать с ним. Он был хорошим парнем, вёл себя очень профессионально. Он хотел играть в каждом матче, в каждом из них забивать. У нас не было никаких проблем, но футбол меняется очень быстро. Возраст тоже заставляет меняться. Возможно, у него были проблемы в другой команде, но моя работа с ним была хорошим опытом. Он — икона мирового футбола и работает сейчас так же, как и в молодости», — приводит слова Пирло Daily Mail.

38-летний Роналду с конца декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Роналду передал привет болельщикам из Узбекистана: