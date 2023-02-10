Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андреа Пирло: Криштиану Роналду — икона мирового футбола

Андреа Пирло: Криштиану Роналду — икона мирового футбола
Комментарии

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, ныне возглавляющий турецкий «Фатих Карагюмрюк», назвал своего экс-подопечного Криштиану Роналду иконой мирового футбола.

«Мне было легко работать с ним. Он был хорошим парнем, вёл себя очень профессионально. Он хотел играть в каждом матче, в каждом из них забивать. У нас не было никаких проблем, но футбол меняется очень быстро. Возраст тоже заставляет меняться. Возможно, у него были проблемы в другой команде, но моя работа с ним была хорошим опытом. Он — икона мирового футбола и работает сейчас так же, как и в молодости», — приводит слова Пирло Daily Mail.

38-летний Роналду с конца декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Роналду ждал этого больше тысячи дней». Футбольный мир в восторге от покера Криштиану «Роналду ждал этого больше тысячи дней». Футбольный мир в восторге от покера Криштиану

Роналду передал привет болельщикам из Узбекистана:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023