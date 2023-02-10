«Я был в шоке». Сперцян рассказал о первой встрече с Мхитаряном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от встречи с именитым армянским футболистом Генрихом Мхитаряном.

«Первая встреча с Генрихом Мхитаряном? Македония, у нас теория, я ещё его не видел. Те, кто плохо понимает, сидят в конце, потому что мистер говорил на испанском, переводили на армянский, а нам Березовский – на русский. Генрих пришёл, он всегда в маске ходил. И он сказал: «Привет, Эд, джан!»

Потом идём на ужин. Я смотрю, сидят Генрих, Хорик и место свободное. Я думаю: «Туда садиться что ли», боюсь как-то. И Хорик говорит: «Да иди, не трясись, садись». Я сел и салат положил. И они все на меня налетели и говорят: «Никогда в жизни салат не ел, а тут Генрих приехал, салат положил». Начали меня душить, и Генрих говорит: «Спокойно, не обращай внимания».

Генрих для сборной Армении — это как Это’О для Камеруна? Конечно. Генрих для нас — это вообще просто идол. Генрих максимально скромный, максимально общительный, всем воду нальёт. Он простой, я был в шоке с этого», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».