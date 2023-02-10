Канчельскис: у Кузяева правильное рвение в Европу. В России прогресса точно не будет

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в зарубежный клуб. Ранее появилась информация, что Кузяев не планирует продлевать контракт с «Зенитом», потому что хочет уехать в европейский чемпионат.

«У Кузяева правильное рвение в Европу! В России он точно не будет прогрессировать, а там шансы на успех есть. Если уедет в Европу, получит колоссальный для себя опыт. «Зенит» — это «Зенит», Европа на другом уровне. Там совершенно другой футбол и менталитет. Далер принимает правильное решение. Дай бог, чтобы он нашёл себе европейский клуб и у него всё получилось», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.