Глушаков: я ещё молодой и перспективный, на футбольном поле все равны
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Новоиспечённый полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков признался, что не обращает внимания на возраст. 36-летний футболист заявил, что намерен помогать новой команде и получать удовольствие от футбола.
«Какие цели ставлю перед собой? Помогать команде, получать удовольствие от футбола, хочется пополнить голевой баланс. У нас матчи в чемпионате и Кубке России, важно успешно выступить в этих турнирах.
На возраст вообще не обращаю внимания. Я ещё молодой и перспективный, на футбольном поле все равны. Если ты выдерживаешь конкуренцию, то выходишь и играешь, приносишь пользу. Только тренерский штаб будет решать, кто готов и кто будет попадать в состав», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
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