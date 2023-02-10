Денис Глушаков рассказал подробности своего перехода в «Пари НН»

Новичок «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков рассказал о подробностях своего перехода в нижегородскую команду. Напомним, стороны подписали контракт до конца нынешнего сезона с опцией последующей пролонгации.

«В середине января уехал в Турцию, тренировался индивидуально и с женским ЦСКА, за который играет моя жена — бегал, ходил в зал. Позже созвонились с «Пари НН», договорились, что буду тренироваться с ними, поддерживать форму. И в дальнейшем будет видно, останусь в команде или нет.

Потом мне предложили контракт, но я попросил время на размышление по семейным обстоятельствам. Всё это время я был сосредоточен на сборах, ничего не комментировал.

С генеральным директором Равилем Камильевичем Измайловым знакомы ещё по «Спартаку», знаю главного тренера Артёма Сергеевича Горлова. Со многими ребятами пересекались в матчах. Но больше всех из футболистов знаю Славу Кротова — играли с ним в «Спартаке», Диму Стоцкого, Илью Жигулёва.

В «Пари НН» хорошая команда и атмосфера, мне всё понравилось. Видно, что собран боеспособный коллектив, который способен решать поставленные задачи», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».