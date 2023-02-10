Денис Глушаков рассказал подробности своего перехода в «Пари НН»

Новичок «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков рассказал о подробностях своего перехода в нижегородскую команду. Напомним, стороны подписали контракт до конца нынешнего сезона с опцией последующей пролонгации.
«В середине января уехал в Турцию, тренировался индивидуально и с женским ЦСКА, за который играет моя жена — бегал, ходил в зал. Позже созвонились с «Пари НН», договорились, что буду тренироваться с ними, поддерживать форму. И в дальнейшем будет видно, останусь в команде или нет.
Потом мне предложили контракт, но я попросил время на размышление по семейным обстоятельствам. Всё это время я был сосредоточен на сборах, ничего не комментировал.
С генеральным директором Равилем Камильевичем Измайловым знакомы ещё по «Спартаку», знаю главного тренера Артёма Сергеевича Горлова. Со многими ребятами пересекались в матчах. Но больше всех из футболистов знаю Славу Кротова — играли с ним в «Спартаке», Диму Стоцкого, Илью Жигулёва.
В «Пари НН» хорошая команда и атмосфера, мне всё понравилось. Видно, что собран боеспособный коллектив, который способен решать поставленные задачи», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
- 10 февраля 2023
-
17:12
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:50
-
15:48
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:11
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:48
-
14:35