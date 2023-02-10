Защитник «Пари НН» Даниил Пенчиков перешёл в «Актобе» на правах аренды

Защитник «Пари Нижний Новгород» Даниил Пенчиков на правах аренды перебрался в казахстанский «Актобе». Он будет защищать цвета этой команды до ноября 2023 года.



«Даниил Пенчиков продолжит свою карьеру в ФК «Актобе». ФК «Пари НН» договорился о переходе Пенчикова в казахстанский клуб на правах аренды до конца ноября 2023 года. Даниил провёл за нижегородцев 22 матча. Мы желаем нашему защитнику хорошей игры и успехов в составе «Актобе»», — гласит заявление пресс-службы нижегородцев.



24-летний Пенчиков – воспитанник академии «Зенита», но за основную команду клуба из Санкт-Петербурга он не провёл ни одного матча. С 2019 по 2021 год Даниил выступал за «Томь», после чего перебрался в «Пари Нижний Новгород». В текущем сезоне РПЛ он сыграл в четырёх встречах, не отметился результативными действиями и заработал по одной жёлтой и красной карточке.

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